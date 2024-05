Giftiges Pulver löst Polizeieinsatz in Murnau aus

Murnau: Nach dem Großeinsatz in der Unfallklinik hat die Polizei am späten Abend Details bekanntgegeben. Der Grund war der Todesfall eines 47-jährigen Mannes. Nach derzeitigen Informationsstand soll er laut Polizei in suizidaler Absicht ein weißes Pulver genommen haben und verstarb dann trotz Reanimation wenig später in der Unfallklinik. Bei der Substanz handelte es sich nach Polizeiangaben um Natriumazid - ein Gift, das bei Einnahme schon bei geringer Menge zum Tod führt. Der Mann war in Penzberg in einer Altenpflegeschule zusammengebrochen, in der er selbst eine Ausbildung machte. 14 Schüler der Pflegeklasse litten wegen des Gifts unter Symptomen wie Kopfschmerzen, Übelkeit und Herzrasen und wurden in umliegenden Kliniken versorgt. Vorsorglich wurden auch alle Pflegekräfte und Ärzte dekontaminiert.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.05.2024 23:00 Uhr