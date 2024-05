Gericht verurteilt Messerstecher zu lebenslanger Haft

Itzehoe: Im Fall einer tödlichen Messerattacke in einem Regionalzug in Schleswig-Holstein muss der Täter lebenslang in Haft. Das Landgericht Itzehoe stellte zudem die besondere Schwere der Schuld fest. Eine mögliche vorzeitige Haftentlassung wird dadurch ausgeschlossen. Die Kammer sah es als erwiesen an, dass der 34-jährige Mann im Januar vor einem Jahr in einem Regionalzug zwei Menschen erstochen und vier weitere schwer verletzt hat. Der Täter war 2014 als Flüchtling aus dem Gazastreifen nach Deutschland gekommen, wurde hier aber bereits mehrmals straffällig. Ein Gutachter bezeichnete ihn als psychisch auffällig, aber voll schuldfähig.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.05.2024 22:00 Uhr