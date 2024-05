Gemeinderat in Grünheide stimmt über Tesla-Erweiterung ab

Grünheide: Umweltaktivisten haben für den Nachmittag neuerliche Proteste gegen eine Erweiterung des Werks des Autobauers Tesla in Brandenburg angekündigt. Dann soll im Gemeinderat von Grünheide über einen Erweiterungsantrag entschieden werden. Ministerpräsident Woidke und Wirtschaftsminister Steinbach von der SPD appellierten an die Demonstranten, friedlich zu bleiben. Vergangene Woche hatte ein Großaufgebot der Polizei Aktivisten mit Schlagstöcken und Tränengas am Sturm auf das Tesla-Gelände gehindert. Der US-Hersteller von Elektroautos will weitere Lagerflächen und einen Güterbahnhof neben dem Werk errichten. Weil sich die Bürger von Grünheide in einer Abstimmung gegen ursprüngliche Planungen gestellt haben, soll nun weniger Wald gerodet werden. Umweltschützer lehnen aber auch den Kompromissvorschlag ab.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.05.2024 09:00 Uhr