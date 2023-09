Gauck für Begrenzung von Zuwanderung

Berlin: Der frühere Bundespräsident Gauck hat sich für ein Umdenken in der Flüchtlingspolitik ausgesprochen. Im ZDF sagte Gauck, die Politik müsse entdecken, dass die bisherigen Maßnahmen nicht ausreichten, um den offensichtlich eingetretenen Kontrollverlust zu beheben. Man müsse neue Wege gehen und nicht nur an Stellschrauben drehen. Es sei moralisch überhaupt nicht verwerflich und politisch sogar geboten, eine Begrenzungsstrategie zu fahren. Andernfalls drohe ein weiterer Rechtsruck, so Gauck.

