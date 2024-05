Fußball-Frauen des FC Bayern feiern Meisterschaft auf dem Marienplatz

München: Die Frauen Fußball-Mannschaft des FC Bayern feiert am Vormittag auf dem Rathaus am Marienplatz den Meistertitel. Um halb 12 beginnt zunächst der Empfang der Stadt, danach wird die Meisterschale präsentiert. Das Team von Trainer Alexander Straus ist in dieser Saison ungeschlagen geblieben. Zum Saison-Ende gab es gestern einen 4:1 Sieg bei der TSG Hoffenheim. Vizemeister Wolfsburg schlug Essen 6:0.

