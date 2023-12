Fußall-Bundesliga: Bayern gewinnt in Wolfsburg, Augsburg verliert in Stuttgart

Zum Fußball: In der Bundesliga hat der FC Bayern am Abend trotz einiger Schwierigkeiten 2:1 beim VfL Wolfsburg gewonnen - damit bleibt der Rekordmeister direkt hinter Tabellenführer Bayer Leverkusen. Die Leverkusener setzten sich klar mit 4:0 gegen Bochum durch. Der FC Augsburg unterlag in Stuttgart 0:3. Die weiteren Ergebnisse: Frankfurt - Mönchengladbach: 2:1 Heidenheim - Freiburg: 3:2 und Union Berlin - Köln: 2:0

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.12.2023 06:00 Uhr