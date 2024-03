Fregatte "Hessen" wehrt Angriff im Roten Meer ab

Berlin: Die deutsche Fregatte "Hessen" hat bei ihrem Einsatz im Roten Meer einen weiteren Angriff vereitelt. Wie das Einsatzführungskommando der Bundeswehr mitteilte, wehrte die "Hessen" heute Früh eine Attacke gegen einen zivilen Schleppverband ab. Eine Überwasserdrohne sei durch den Bordhubschrauber zerstört worden. Die "Hessen" war Ende Februar als Teil einer EU-Marinemission zum Schutz der Handelsschifffahrt mit 240 Soldatinnen und Soldaten an Bord in die Region entsandt worden. Seit Monaten greift die jemenitische Huthi-Miliz Schiffe im Roten Meer und im Golf von Aden an.

