Frankreich will keine Migranten von Lampedusa aufnehmen

Paris: Frankreich hat eine Aufnahme von Migranten von der italienischen Insel Lampedusa abgelehnt. Innenminister Darmanin sagte im französischen Fernsehen, man wolle eine Position der Strenge. Man habe der italienischen Regierung deshalb mitgeteilt, bei der Rückführung von Migranten in Länder zu helfen, mit denen Frankreich gute diplomatische Beziehungen unterhalte, so Darmanin. Auf Lampedusa waren zuletzt fast zehntausend Migranten in Booten überwiegend von der tunesischen Küste angekommen. Die dortige Küstenwache hat nach eigenen Angaben in den vergangenen Tagen mehr als 2.500 Migranten abgefangen und zahlreiche Menschenschmuggler verhaftet. Laut der tunesischen Nationalgarde wurden etwa 1.900 afrikanische Migranten aus Ländern südlich der Sahara daran gehindert, über die Landgrenze nach Tunesien einzureisen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.09.2023 06:00 Uhr