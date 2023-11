Flusspegel in Ostbayern sind gestiegen

Kelheim: Nach starken Regenfällen sind die Pegel der Flüsse in Ostbayern gestiegen. An der Donau wurde in Teilen Niederbayerns die Meldestufe 2 überschritten - darunter in Kelheim, Straubing und Vilshofen. Zwei von vier bedeutet, dass Wiesen, Äcker und einzelne Straßen überflutet sein können. In Passau wird am Abend mit Überschwemmungen gerechnet. Ab 20 Uhr werden einige Straßen gesperrt. Die Stadt geht aber davon aus, dass die Sperrungen morgen Vormittag wieder aufgehoben werden können.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.11.2023 17:00 Uhr