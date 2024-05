Filmfestival von Cannes beginnt mit Ehrenpalme für US-Schauspielerin Meryl Streep

Cannes: Mit einer Ehrenpalme für die Hollywood-Schauspielerin Meryl Streep hat am Abend das Filmfestival in Cannes begonnen. In der Laudatio sagte die französische Schauspielerin Juliette Binoche, Meryl Streep habe die Art verändert, wie man auf Frauen in der Kinowelt schaue. Die 74-Jährige selbst bedankte sich, dass sich das Publikum nicht so schnell an ihrem Gesicht satt gesehen habe.

