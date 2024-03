FIlmemacher Percy Adlon stirbt mit 88 Jahren

Los Angeles: Der deutsche Filmemacher Percy Adlon ist tot. Wie seine Familie dem BR bestätigte, starb er gestern im Alter von 88 Jahren. Berühmt wurde der in München geborene Regisseur durch Filme wie "Out of Rosenheim" und "Zuckerbaby" mit Marianne Sägebrecht in den Hauptrollen. Nach seinem Studium der Theaterwissenschaft arbeitete Adlon zunächst als Sprecher für den Bayerischen Rundfunk, bevor er ab 1970 mehr als 150 Dokumentarfilme realisierte. // Er porträtierte unter anderem Sophie Scholl, Franziska zu Reventlow und die Schwabinger Bohème. Zuletzt lebte Adlon in Kalifornien.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.03.2024 18:00 Uhr