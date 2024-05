Ficos Zustand ist nach Attentat stabil, aber weiter "sehr ernst"

Bratislava: Nach dem Attentat auf den slowakischen Ministerpräsidenten Fico hat sich der Gesundheitszustand des Politikers stabilisiert. Die Lage sei aber weiterhin "sehr ernst", weil Ficos Verletzungen kompliziert seien, sagte Verteidigungsminister Kalinak. In einer mehrstündigen Notoperation hätten die Ärzte um Ficos Leben gekämpft. Fico war gestern von einem 71-jährigen Mann mit fünf Schüssen aus einer Pistole schwer verletzt worden. Der Attentäter schoss nach einer Kabinettssitzung, die in der Bergbaustadt Handlova stattgefunden hatte. Der Tatverdächtige wurde an Ort und Stelle festgenommen. Nach einer ersten Vernehmung in der Nacht geht das Innenministerium von einem politischen Motiv für den Angriff auf Fico aus.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.05.2024 10:00 Uhr