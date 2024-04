Feuerwehr setzt Löscharbeiten an historischer Börse in Kopenhagen fort

Kopenhagen: Die Löscharbeiten an der historischen Börse gehen weiter. Feuerwehrleute waren auch in der Nacht in der dänischen Hauptstadt im Einsatz und gehen davon aus, dass sie auch heute noch den ganzen Tag vor Ort sind. Gleichzeitig werde mit Fachleuten daran gearbeitet, die Stabilität der Wände sicherzustellen. Die Ursache des Feuers ist weiter unklar - an dem Gebäude aus dem 17. Jahrhundert finden seit einiger Zeit Bauarbeiten statt. Der markante Drachenturm ist gestern eingestürzt, etwa die Hälfte des Gebäudes brannte ab. Die meisten der darin untergebrachten Kunstschätze konnten gerettet werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.04.2024 10:00 Uhr