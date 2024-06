FC Bayern-Basketballer verlieren daheim gegen Alba Berlin

München: Im zweiten Play-off-Finale um die Basketball-Meisterschaft hat Bayern München sein Heimspiel gegen Alba Berlin mit 70:79 verloren. Damit steht es in der Best-of-five-Serie 1:1. In den nächsten beiden Duellen am Mittwoch und am Freitag hat Berlin Heimrecht. Wer zuerst drei Partien gewinnt, holt die Meisterschaft.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.06.2024 07:00 Uhr