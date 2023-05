Faeser verteidigt Razzia gegen " Letzte Generation"

Meldungsarchiv - 24.05.2023 15:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Berlin: Innenministerin Faeser hat die großangelegte Razzia gegen die Klimaschutzgruppe "Letzte Generation" verteidigt. Die SPD-Politikerin sagte, der Rechtsstaat lasse sich nicht auf der Nase herumtanzen. Nach ihren Worten endet legitimer Protest immer da, wo Straftaten begangen und andere Menschen in ihren Rechten verletzt werden. Zuvor hatte schon der Vorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft, Wendt, die Durchsuchungen als richtiges Signal gegen "Straßenterror" bezeichnet. Am Morgen hatten Ermittler im Auftrag des bayerischen Landeskriminalamts und der Generalstaatsanwaltschaft München in sieben Bundesländern Objekte durchsucht, Konten beschlagnahmt und Vermögenswerte gesichert. Es geht um den Vorwurf der Bildung und Unterstützung einer kriminellen Vereinigung. Vertreter der Klima-Aktivisten bestritten, kriminell zu sein. Sprecherin van Baalen rief zu Protest-Märschen in mehreren Städten auf.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.05.2023 15:00 Uhr