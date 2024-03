Faeser bezeichnet AfD-Politiker als "Teil des russischen Propaganda-Apparats"

Berlin: Bundesinnenministerin Faeser hat angesichts der Enthüllungen um die von Moskau finanzierte Internetseite "Voice of Europe" Politiker der AfD scharf kritisiert. Im "Spiegel" warf sie der AfD vor, sich vom russischen Propaganda-Apparat einspannen zu lassen, um Stimmung gegen die Ukraine zu machen. Sie warf dem AfD-Europaspitzenkandidaten Krah vor, mit Lügen und Desinformation das Vertrauen in die Demokratie erschüttern zu wollen, besonders kurz vor der Europawahl im Juni. Am Mittwoch hatte die tschechische Regierung mitgeteilt, ihr Geheimdienst habe ein von Moskau finanziertes Propaganda-Netzwerk enttarnt, das die in Prag ansässige Nachrichtenseite "Voice of Europe" genutzt habe, um in der Europäischen Union die Unterstützung für die Ukraine zu untergraben.

