Fachkräftemangel geht leicht zurück

Köln: Der Fachkräftemangel in Deutschland hat sich im vergangenen Jahr etwas entspannt. Laut einer Studie im Auftrag des Instituts der Deutschen Wirtschaft konnten 570.000 offene Stellen nicht besetzt werden. Das ist im Vergleich zum Vorjahr ein Minus von knapp zehn Prozent. Wegen der anhaltend schwierigen wirtschaftlichen Lage dürfte sich die Lage auch in diesem Jahr weiter entzerren. Sobald die Konjunktur wieder anspringt, rechnen die Experten aber mit einer Verschärfung des Fachkräftemangels. Je nach Berufsgruppe gibt es große Unterschiede. So leidet der Verkehrssektor besonders, aber auch der Gesundheits- und Pflegebereich, wo im vergangenen Jahr mehr als 17.600 Stellen unbesetzt blieben. Spitzenreiter war der Bereich der Kinderbetreuung mit über 30.300 fehlenden Fachkräften.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.03.2024 11:00 Uhr