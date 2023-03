EU verschiebt Abstimmung über Aus für Verbrenner-Motoren

Nachrichtenarchiv - 03.03.2023 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Brüssel: Die EU-Staaten haben ihre Abstimmung über das pauschale Aus von Verbrenner-Motoren ab 2035 erschoben. Das hat ein Sprecher der schwedischen Ratspräsidentschaft mitgeteilt. Ursprünglich wollten sie kommenden Dienstag entscheiden. Bundesverkehrsminister Wissing hatte heute in Berlin angekündigt, dass Deutschland dem derzeit nicht zustimmen könne. - Zuvor hatte er eine Studie zum Verkehr in Deutschland bis 2051 vorgestellt. Darin heißt es, dass der Transport von Gütern mit Lastwagen noch zunehmen wird und zwar um mehr als 50 Prozent. Für den Gütertransport mit der Bahn wird mit einem Plus von gut 30 Prozent gerechnet. Wissing erklärte, der Ausbau von Schienenstrecken reiche nicht aus, es brauche einen beschleunigten Ausbau der Straßen. Die Deutsche Umwelthilfe kritisierte die Studie und den Bundesverkehrsminister. Die Zahlen machten deutlich, dass die FDP kein Interesse habe an zukunftsfähiger Verkehrspolitik, sie opfere alles dem Ausbau der Straße.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.03.2023 11:00 Uhr