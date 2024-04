EU und USA verhängen weitere Sanktionen gegen den Iran

Washington: Nach seinem Angriff auf Israel drohen dem Iran neue Sanktionen. Die Staats- und Regierungschefs der EU werden heute bei einem informellen Treffen darüber beraten. Die USA wollen ihre Strafmaßnahmen schon in den nächsten Tagen verhängen. Sie richten sich unter anderem gegen das iranische Raketen- und Drohnenprogramm, die Revolutionsgarden und das Verteidigungsministerium. US-Sicherheitsberater Sullivan erklärte, man wollen den Iran militärisch schwächen. Deshalb werde man im Rahmen der G7 mit den großen Industrienationen und mit China zusammenarbeiten, um den Zugang des Iran zu allen Gütern einzuschränken, die für den Waffenbau nötig sind. SPD-Chef Klingbeil kündigte in Berlin an, dass auch Deutschland seine Wirtschaftsbeziehungen zum Iran überdenken wird. Sie müssten grundsätzlich in Frage gestellt werden, so Klingbeil im Morgenmagazin von ARD und ZDF.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.04.2024 08:00 Uhr