EU und Großbritannien erzielen Einigung im Streit über Nordirland-Protokoll

Bayern verzeichnet im Winter Temperaturrekorde

München: Bayern war diesen Winter das Land der Temperaturrekorde. Laut Deutschem Wetterdienst wurde in Heinersreuth-Vollhof im Landkreis Bayreuth am 18. Dezember mit minus 19,3 Grad der bundesweit tiefste Wert gemessen. Am 31. Dezember war es in Wielenbach in Oberbayern mit 20,8 Grad so warm wie an keinem anderen Ort in Deutschland. Auf alle drei Wintermonate bezogen war Bayern aber das kühlste Bundesland - mit durchschnittlich 1,9 Grad. Die Mitteltemperatur in ganz Deutschland lag bei 2,9 Grad - und damit um 2,7 Grad über der Referenzperiode 1961 bis 1990.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.02.2023 16:00 Uhr