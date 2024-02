EU-Sondergipfel gibt 50-Milliarden-Hilfspaket für Ukraine frei

Brüssel: Die EU hat sich auf ein Hilfspaket für die Ukraine im Wert von 50 Milliarden Euro geeinigt. Das teilte EU-Ratspräsident Michel am Rande des EU-Sondergipfels mit. Eine Einigung hatte zuletzt noch der ungarische Regierungschef Orban blockiert. In einem Interview vor dem Gipfel hatte Orban gesagt, Ungarn sei bereit, Teil einer Lösung zu sein. Voraussetzung sei allerdings, dass man jedes Jahr neu entscheidet, ob man Kiew weiter finanziell unterstützt. Deutschland und andere EU-Staaten lehnen dies ab. Vor dem Gipfel hatte Scholz zu einer Einigung aufgerufen. In Europa müssten alle füreinander einstehen, so der Kanzler.

Sendung: BR24 Nachrichten, 01.02.2024 11:45 Uhr