EU plant nach iranischem Angriff auf Israel neue Sanktionen

Brüssel: Der Iran muss nach seinem Raketen- und Drohnenangriff gegen Israel mit neuen EU-Sanktionen rechnen. Nach Beratungen der EU-Außenminister in einer Videokonferenz teilte Chefdiplomat Borrell mit, man werde weitere Strafmaßnahmen vorbereiten. Seinen Angaben zufolge sollen unter anderem Handelsbeschränkungen ausgeweitet werden, um Iran den Bau von Raketen zu erschweren. Zudem soll die Lieferung von Drohnen und Raketen an Verbündete in der Region ins Visier genommen werden. Dafür ist ein Exportverbot für bestimmte Bauteile nötig. Der israelische Außenminister Katz hatte zuvor auch gefordert, dass die Revolutionsgarden als Terror-Organisation eingestuft werden. Bundesaußenministerin Baerbock hält dies nach eigenen Worten für sinnvoll. Sie ist heute erneut nach Israel gereist, um mäßigend auf die dortige Regierung einzuwirken. Die israelische Führung hatte heute bekräftigt, es werde auf jeden Fall einen Gegenschlag nach dem Angriff vom Wochenende geben.

Sendung: BR24 Nachrichten, 16.04.2024 20:45 Uhr