EU-Parlament setzt Kaili wegen Korruptionsvorwürfen als Vizepräsidentin ab

Das Wetter in Bayern: freundlich und frostig, in der Nacht Schnee

Das Wetter in Bayern: Meist freundlich bei -7 bis 0 Grad. In der Nacht wolkiger und später im Süden und Westen Schnee bei Tiefwerten von -2 bis -10 Grad. Morgen vielerorts Schnee, der später in Alpennähe in Regen übergeht. Dann droht Glatteis! In den folgenden Tagen weiterhin oft bewölkt, am Freitag im Süden Schnee. In den Nächten Frost, tagsüber bis plus 6 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.12.2022 16:00 Uhr