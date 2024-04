EU-Kommission verlost wieder Zugtickets für junge Leute

Brüssel: Die EU-Kommission verschenkt auch in diesem Jahr Zugtickets an junge Menschen. Wer zwischen dem 1. Juli 2005 und dem 30. Juni 2006 geboren ist, kann sich noch knapp zwei Wochen lang um eine der 35.500 Fahrkarten bewerben. Dazu muss im Internet ein Quiz mit fünf Fragen über die EU sowie einer Zusatzfrage beantwortet werden. Die Gewinnerinnen und Gewinner können dann zwischen dem 1. Juli 2024 und dem 30. September 2025 bis zu 30 Tage lang in Europa reisen. Bewerben können sich junge Menschen aus der EU sowie aus Island, Liechtenstein, Nordmazedonien, Norwegen, Serbien und der Türkei.

