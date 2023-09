EU-Kommission senkt Wachstumsprognose auf 0,8 Prozent

Brüssel: Die Wirtschaft in der Europäischen Union wird in diesem Jahr nach einer Prognose der EU-Kommission langsamer wachsen als zuletzt erwartet. Die Behörde rechnet für die EU und für die Eurozone mit einem Wachstum von 0,8 Prozent. Im Mai lag die Erwartung der Kommission noch bei einem Plus von 1 Prozent. Grund für die schlechteren Aussichten sei auch der schwache Konsum in der ersten Jahreshälfte wegen weiter steigender Verbraucherpreise. In Deutschland wird die Wirtschaft der Schätzung zufolge in diesem Jahr um 0,4 Prozent schrumpfen. Auch für das kommende Jahr reduziert die EU ihre Prognose und rechnet nun mit einem Wirtschaftswachstum von 1,4 Prozent.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.09.2023 12:00 Uhr