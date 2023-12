EU-Innenminister beraten über wachsende Terrorgefahr

Brüssel: Die 27 Innenministerinnen und Innenminister der EU beraten über die wachsende Gefahr durch islamistischen Terrorismus in Europa. Bei dem Treffen geht es darum, wie die Sicherheitsbehörden im Hinblick darauf noch enger zusammenarbeiten, die Gefährder sicherer im Blick behalten und gemeinsam mit Nachbarländern stärker gegen islamistische Propaganda vorgehen können. Laut Bundesinnenministerin Faeser zeigt gerade auch das jüngste Attentat am Wochenende in Paris, wie akut und wie ernst die Situation derzeit ist. Faeser zufolge verschärfen der Krieg in Gaza und der Terror der Hamas diese Lage. Die Gefahr weiterer Emotionalisierungen und Radikalisierungen von islamistischen Gewalttätern sei hoch, so Faeser. EU-Innenkommissarin Johansson kündigte 30 Millionen Euro zusätzlich für den konkreten Schutz besonders gefährdeter Orte wie etwa Gotteshäuser an.

Sendung: BR24 Nachrichten, 05.12.2023 12:15 Uhr