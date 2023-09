EU hebt Handelsbeschränkungen für ukrainisches Getreide auf

Brüssel: Die EU-Kommission hat die Handelsbeschränkungen für die Einfuhr von ukrainischen Getreideprodukten aufgehoben. Deutschland hatte sich dafür zuletzt immer wieder eingesetzt. Ungarn, die Slowakei und Polen erklärten am Abend, dennoch an den Importverboten festzuhalten. Polens Regierungschef Morawiecki sagte, man tue dies im Interesse der polnischen Landwirte. Ähnliche Äußerungen kamen aus Ungarn. Auch Bulgarien und Rumänien hatten die gestiegenen Einfuhren aus der Ukraine immer wieder kritisiert. Die Bauern in den Nachbarländern der Ukraine protesierten schon länger gegen den Preisverfall für ihre heimischen Produkte, weil die EU nach dem russischen Angriff die Zölle auf ukrainisches Getreide gestrichen hatte.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.09.2023 06:00 Uhr