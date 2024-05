EU-Bericht warnt vor Klima-Risiken durch Wasser

Brüssel: Wegen Überschwemmungen und Dürren in Zusammenhang mit dem Klimawandel sterben immer mehr Menschen in Europa. Darauf weist ein Bericht der EU-Umweltagentur hin. Schon jetzt lebe jeder achte Europäer in hochwassergefährdeten Flussgebieten. In Südeuropa seien 30 Prozent der Bevölkerung permanentem Wasserstress ausgesetzt. Und weiter heißt es: Durch stark schwankende Niederschläge drohe zusätzliche Gefahr durch schlechtere Wasserqualität.

Sendung: BR24 Nachrichten, 15.05.2024 05:00 Uhr