Erste Luftwaffen-Maschine für Gaza-Hilfe landet in Jordanien

Berlin: Ein erstes Transportflugzeug der Bundeswehr ist zu einem Hilfseinsatz im Nahen Osten angekommen. Die Maschine landete am Abend in Jordanien, wie die Luftwaffe auf der Online-Plattform X mitteilte. Dort soll das Flugzeug Hilfsgüter laden und über dem Gazastreifen abwerfen. Die ersten Flüge sollen noch in dieser Woche beginnen. Nach UN-Angaben reichen Hilfslieferungen aus der Luft allerdings nicht aus, um eine Hungerkrise im Gazastreifen abzuwenden. Derweil laufen die Verhandlungen über einen Waffenstillstand und eine Freilassung israelischer Geiseln weiter: Die islamistische Hamas hat nach eigenen Angaben einen neuen Vorschlag dazu vorgelegt. Sie pocht allerdings weiter darauf, dass Israel seine Truppen aus dem Küstengebiet abzieht. Israel lehnt das ab. Premier Netanjahu sagte, die Hamas halte an "unrealistischen Forderungen" fest.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.03.2024 06:00 Uhr