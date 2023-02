Erneuter Brandanschlag auf Flüchtlingsunterkunft bei Marklkofen

Nachrichtenarchiv - 02.02.2023 09:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Marklkofen: In der Nacht ist in der niederbayrischen Gemeinde erneut ein Brandanschlag auf eine noch unbewohnte Flüchltingsunterkunft verübt worden. Das bestätigte das zuständige Landratsamt Dingolfing-Landau dem BR. Die polizeilichen Ermittlungen laufen, weitere Details sind noch nicht bekannt. Bereits in der Nacht zu gestern hatten ein oder mehrere Unbekannte in dem noch leerstehenden Zelt im Ortsteil Steinberg offenbar Benzin ausgegossen und es angezündet. Der Schaden an dem für bis zu 150 Personen gedachten Zelt blieb aber gering. In der Folge sollte in der vergangenen Nacht ein Sicherheitsdienst das Zelt bewachen. Wie es trotz Securtiy zu einem weiteren Brandanschlag kommen konnte, ist unklar. Der Staatsschutz ermittelt.

02.02.2023 09:45 Uhr