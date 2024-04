Ermittlungen nach Großbrand in Kopenhagens historischer Börse

Kopenhagen: Am Morgen nach dem Brand in der historischen Börse der dänischen Hauptstadt ist die Ursache des Feuers noch immer unklar. Die Behörden untersuchen noch, was das Feuer in dem wegen Bauarbeiten eingerüsteten Gebäude entflammt hat. Der Brand ist mittlerweile unter Kontrolle, laut Feuerwehr sind noch Nachlöscharbeiten im Gange. Etwa die Hälfte des über 400 Jahre alten Gebäudes und tragende Strukturen wurden zerstört. Die alte Börse beherbergt eine große Kunstsammlung, einige Kulturschätze konnten in Sicherheit gebracht werden. Das dänische Nationalmuseum muss nun die Verluste erst kartieren.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.04.2024 06:00 Uhr