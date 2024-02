Ermittler fassen mutmaßliche Ex-RAF-Terroristin Klette

Berlin: Nach über 30 Jahren Fahndung ist die mutmaßliche RAF-Terroristin Daniela Klette in Berlin gefasst worden. Die 65-Jährige sitzt in Untersuchungshaft. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft und des Landeskriminalamts Niedersachsen lebte Klette unter falscher Identität in einer Berliner Wohnung. Die Ermittler werfen ihr unter anderem versuchten Mord vor. Die Taten soll sie mit Ernst-Volker Staub und Burkhard Garweg begangen haben. Nach ihnen wird weiter gefahndet, hieß es. Kurz nach der Festnahme von Klette nahmen die Fahnder einen Mann fest, der in die gesuchte Altersgruppe passt. Die Identität des Festgenommenen werde noch geklärt. Bundesinnenministerin Faeser lobte die Beharrlichkeit des Rechtsstaats. Sie sagte, niemand sollte sich im Untergrund sicher fühlen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.02.2024 21:00 Uhr