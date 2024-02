Enquete-Kommission nennt den Afghanistan-Einsatz "strategisch gescheitert"

Berlin: Die Enquete-Kommission des Bundestages hat der Bundeswehr und ihren Partnern für ihren Afghanistan-Einsatz ein verheerendes Zeugnis ausgestellt. In ihrem heute vorgelegten Zwischenbericht nennt sie ihn "strategisch gescheitert". Der Kommissions-Vorsitzende Müller sprach von fehlender Kooperation der Beteiligten und nicht hinreichender Vorbereitung. Deutschland habe sich zu wenig mit der Kultur, Geschichte und den Traditionen dort auseinandergesetzt, so der Bericht. Der internationale Einsatz in Afghanistan dauerte fast zwanzig Jahre. Rund 93.000 Bundeswehrkräfte waren dort im Dienst. 59 kamen ums Leben. In ihrem Abschluss-Bericht soll die Kommission Empfehlungen für das zukünftige außen- und sicherheitspolitische Engagement formulieren - bis wann, das entscheidet am Donnerstag der Bundestag.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.02.2024 23:00 Uhr