Drei Jugendliche sitzen wegen Anschlagsvorbereitung in U-Haft

Düsseldorf: Die Sicherheitsbehörden in Nordrhein-Westfalen haben drei Terrorverdächtige festgenommen. Wie die Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf jetzt mitteilte, sollen die Beschuldigten im Alter zwischen 15 und 16 Jahren einen islamistisch motivierten Anschlag geplant haben und sitzen seit dem Osterwochenende in Untersuchungshaft. Es handelt sich um zwei Mädchen und einen Jungen aus Düsseldorf, dem Märkischen Kreis und dem Kreis Soest. Aus Sicherheitskreisen ist zu hören,dass es zwar noch keinen konkreten Anschlagsplan mit Zeit und Ort gab. Die Ermittler hätten aber durchaus die Gefahr gesehen. Laut "Bild" sollen die Jugendlichen den sogenannten Islamischen Staat verherrlicht haben. Ihr Ziel sei es gewesen, Christen in Kirchen und Polizisten in Polizeiwachen mit Messern und Molotowcocktails anzugreifen.

