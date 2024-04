Dortmund und Leverkusen trennen sich 1:1 unentschieden

Zum Fußball: In der Bundesliga haben sich Dortmund und Meister Leverkusen 1:1 unentschieden getrennt. Bayer schaffte dank eines erneuten Last-Minute-Treffers den Ausgleich. Es war Leverkusens 45. Spiel in Serie ohne Niederlage. Zuvor hatte Werder Bremen einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt gemacht. Die Bremer gewannen zu Hause nach sieben erfolglosen Partien 2:1 gegen den VfB Stuttgart.

