Dortmund steht im Champions-League-Halbfinale

Zum Fußball: In der Champions League steht Dortmund zum ersten Mal seit 2013 wieder im Halbfinale. Im Viertelfinalrückspiel schlug die Borussia zuhause Atlético Madrid mit 4 zu 2. Das Hinspiel hatte Madrid 2 zu 1 gewonnen. In der Runde der letzten Vier trifft Dortmund auf Paris Saint Germain, das sich am Abend gegen Barcelona durchsetzte.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.04.2024 06:00 Uhr