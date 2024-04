Dieselloks im Regionalverkehr Bayerns sollen bis 2040 ausrangiert werden

München: Bayern will die Diesel-Loks im Regionalverkehr bis 2040 komplett ausrangieren. Das kündigte Verkehrsminister Bernreiter an. Ihm zufolge ist dafür die Elektrifizierung weiterer Bahnstrecken und der Einsatz von Zügen mit klimafreundlichem Antrieb geplant. Hier sei der Freistaat in Vorleistung gegangen, so der CSU-Politiker. Er monierte, dass die vom Bund mitfinanzierten Projekte nur schleppend vorankämen. Noch heuer sollen laut Bernreiter Planungsaufträge für die Elektrifizierung von 115 Kilometern folgen. Dies betreffe unter anderem die Strecken Aschaffenburg - Miltenberg und Kempten - Oberstdorf.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.04.2024 17:00 Uhr