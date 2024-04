DFL stoppt Verkauf der Fußball-TV-Rechte

Frankfurt am Main: Die Deutsche Fußball-Liga hat den Verkauf der TV-Rechte gestoppt. Das bestätigte der Verband am Abend, ohne Einzelheiten zu nennen. Die Bild-Zeitung und die Frankfurter Rundschau hatten berichtet, der Streamingdienst DAZN habe Beschwerde eingelegt. Alle vier Jahre verkauft die Fußball-Bundesliga ihre Medienrechte. In dieser Woche startete die Auktion für die Spielzeiten 2025/2026 bis 2028/2029.

