Deutschland verzeichnet Beschäftigungsrekord

Wiesbaden: In Deutschland waren noch nie so viele Menschen erwerbstätig wie zum Ende des vergangenen Jahres. Wie das Statistische Bundesamt berichtet, waren es 46,2 Millionen - 161.000 mehr als noch im dritten Quartal des Jahres. Zusätzliche Stellen hat es vor allem in den Dienstleistungsberufen gegeben. Die Gesamtzahl der geleisteten Arbeitsstunden ist aber nahezu unverändert geblieben. Grund ist, dass die Arbeitszeit pro Beschäftigten entsprechend geringer geworden ist.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.02.2024 10:00 Uhr