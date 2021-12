Deutschland schränkt Einreisen aus Großbritannien ein

Nachrichtenarchiv - 19.12.2021 08:30 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Bundesregierung stuft Großbritannien ab morgen als Virusvariantengebiet ein. Reiserückkehrer aus dem Land müssen dann für 14 Tage in Quarantäne, auch wenn sie geimpft oder genesen sind. Ein Freitesten ist nicht möglich. Zudem dürfen nur noch Bundesbürger und Menschen mit deutschem Wohnsitz nach Deutschland einreisen. Die Einstufung Großbritanniens als Virusvariantengebiet gilt zunächst für zwei Wochen. Hintergrund der verschärften Einreiseregeln ist die Omikron-Variante des Corona-Virus, die sich in Großbritannien rasend schnell ausbreitet: Gestern wurden gut 10.000 Omikron-Fälle gemeldet, das waren dreimal so viele wie am Tag zuvor. Die Hauptstadt London hat den Katastrophenfall ausgerufen. Bürgermeister Khan nannte den Anstieg der Omikron-Fälle "sehr besorgniserregend". Experten schätzen, dass die Variante für bereits mehr als 80 Prozent aller neuen Covid-19-Infektionen in der Hauptstadt verantwortlich ist.

Quelle: BR24 Nachrichten, 19.12.2021 08:30 Uhr