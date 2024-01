Deutschland schickt offenbar Fregatte ins Rote Meer

Berlin: Die Bundesregierung will sich offenbar an der EU-Marinemission zum Schutz der Schifffahrt vor Angriffen der jemenitischen Huthi-Rebellen beteiligen. Wie die "Welt am Sonntag" unter Berufung auf informierte Kreise in Berlin und Brüssel berichtet, soll die Fregatte "Hessen" bereits am 1. Februar Richtung Rotes Meer auslaufen. Die Bundeswehr stehe für eine Beteiligung grundsätzlich bereit, bekräftigte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums. Jedoch wird dafür ein Mandat des Bundestags benötigt. Die Europäische Union will am Dienstag erstmals über die Pläne beraten. Die vom Iran unterstützten Huthi greifen seit Wochen immer wieder Handelsschiffe im Roten Meer an. Die USA und Großbritannien haben daraufhin bereits in der Nacht zum Freitag zahlreiche Huthi-Stellungen bombardiert. In der vergangenen Nacht griffen die US-Streitkräfte eine Radaranlage an.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.01.2024 12:00 Uhr