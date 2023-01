Deutscher Gasverbrauch ist 2022 stark gesunken

Nachrichtenarchiv - 06.01.2023 13:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der Gasverbrauch in Deutschland ist im vergangenen Jahr stark gesunken. Nach Angaben der Bundesnetzagentur war der Durchschnittsverbrauch um 14 Prozent niedriger als in den vergangenen vier Jahren. Demnach sparte die Industrie 15 Prozent gegenüber den Vorjahren ein, private Haushalte und Gewerbe senkten ihren Verbrauch um zwölf Prozent. Ursache dafür seien unter anderem die milden Temperaturen, hieß es. Auch die Folgen des russischen Angriffs auf die Ukraine spiegeln sich in den Zahlen wider: Norwegen löste Russland als wichtigsten Gaslieferanten ab. Laut Bundesnetzagentur kam ein Anteil von 33 Prozent aus dem skandinavischen Land. Aus Russland kamen demnach nur noch 22 Prozent der Gaslieferungen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.01.2023 13:00 Uhr