Deutsche Wirtschaft ist zu Jahresbeginn leicht gewachsen

Wiesbaden: Die deutsche Wirtschaft ist entgegen den Erwartungen mit etwas mehr Schwung in das laufende Jahr gestartet. Laut dem Statistischen Bundesamt stieg das Bruttoinlandsprodukt einer ersten Schätzung zufolge im ersten Quartal im Vergleich zum Vorquartal um 0,2 Prozent. Getragen wurde das Wachstum demnach von Anstiegen bei Bauinvestitionen und Exporten. Auch die Hoffnung auf einen Konsumaufschwung in Deutschland wird durch aktuelle Meldungen genährt. Der Umsatz im Einzelhandel stieg im März verglichen zum Februar preisbereinigt um 1,8 Prozent. Das ist das größte Plus seit zweieinhalb Jahren. Laut dem Münchner ifo Institut profitierten hier vor allem Bau- und Heimwerkermärkte sowie Bekleidungsgeschäfte.

Sendung: BR24 Nachrichten, 30.04.2024 12:45 Uhr