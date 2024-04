Deutsche Außenpolitiker fordern mehr Hilfe für die Ukraine

Berlin: Nach der Freigabe weiterer Militärhilfe für die Ukraine durch das US-Repräsentantenhaus haben Außenpolitiker von Union, SPD, Grünen und FDP stärkere Unterstützung für das angegriffene Land gefordert. So sagte der CDU-Abgeordnete Kiesewetter, die EU müsse bei der Ukraine-Unterstützung mindestens auf Augenhöhe mit den USA kommen und sich darauf einstellen, ausbleibende US-Hilfe zu kompensieren. Aus Sicht des Grünen-Politikers Hofreiter hat die lange Hängepartie in den USA gezeigt, wie unsicher die amerikanische Unterstützung für die Ukraine geworden ist. Die Europäer müssten deutlich mehr tun für das Land. Der SPD-Abgeordnete Roth hält es für nötig, dass die Europäer - so wörtlich - "ganz schnell lernen", deutlich mehr Verantwortung für Frieden, Freiheit und Sicherheit auf unserem Kontinent zu übernehmen. Ähnlich äußerte sich auch die FDP-Verteidigungspolitikerin Strack-Zimmermann.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.04.2024 18:00 Uhr