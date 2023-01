Der in Regensburg entflohene Mörder ist in Frankreich gefasst worden

Nachrichtenarchiv - 09.01.2023 19:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Regensburg: Der in Regensburg geflohene Mörder ist in Frankreich festgenommen worden. Das hat das Polizeipräsidium Oberpfalz mitgeteilt. Der 40-jährige Algerier war am Donnerstag durch das Fenster des Amtsgerichts entkommen. Man hatte ihm dort die Fesseln abgenommen, weil er mit seinem Anwalt sprach. Der Mann war wegen Mordes verurteilt worden, weil er einen Lottoladen in Nürnberg überfallen und die 76 Jahre alte Besitzerin getötet hat.

Sendung: BR24 Nachrichten, 09.01.2023 19:45 Uhr