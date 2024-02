Demonstrationen gegen Rechtsextremismus erhalten weiter Zulauf

Berlin: Die Demonstrationen gegen Rechtsextremismus in Deutschland erhalten weiter Zulauf. Allein an diesem Wochenende zählte die Polizei bundesweit mehr als hundert Kundgebungen. Die größte von ihnen fand mit mindestens 150.000 Teilnehmern am Samstag in Berlin statt. Am Sonntag gab es in Bremen, Lübeck und Magdeburg größere Veranstaltungen mit tausenden Teilnehmern. Auch in Bayern gingen in zahlreichen Städten Menschen auf die Straße, um für den Erhalt der Demokratie einzutreten - beispielsweise in Erding, Nördlingen, Wunsiedel, Dinkelsbühl und Immenstadt. Teilweise kamen deutlich mehr Demonstranten als die Veranstalter angemeldet hatten. Getragen werden die Proteste von zahlreichen gesellschaftlichen und politischen Gruppen. So hatte in Bad Windsheim ein Bündnis zur Kundgebung aufgerufen, an dem unter anderem CSU, Grüne, Freie Wähler, SPD, Bund Naturschutz und Vertreter der evangelischen und katholischen Kirche beteiligt sind.

Sendung: BR24 Nachrichten, 04.02.2024 22:30 Uhr