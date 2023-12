Deiche und Pegelstände bereiten Nord- und Ostdeutschland Sorgen

Magdeburg: Während in Bayern wohl erst mal keine Überschwemmungen mehr drohen, bleibt die Lage in Ost- und Norddeutschland angespannt. In Lilienthal im niedersächsischen Landkreis Osterholz ist ein Deich so stark beschädigt, dass Teile des Ortszentrums geräumt wurden. Im Landkreis Verden - ebenfalls bei Bremen - weichen laut der Feuerwehr langsam die Deiche auf. Man rechne aber mit sinkenden Pegelständen. Dagegen entscheidet in der Lüneburger Heide in diesen Minuten ein Krisenstab, ob Ortschaften an der Aller evakuiert werden müssen. Auch die Elbe in Sachsen und Sachsen-Anhalt führt immer mehr Wasser: In Dresden dürfte bald die Sechs-Meter-Marke erreicht werden. Oberhalb von Magdeburg wird demnächst ein Wehr geöffnet, das etwa ein Viertel des Elbwassers in einen Umleitungs-Kanal leitet. Das war zum letzten Mal im Jahr 2013 nötig.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.12.2023 08:00 Uhr