DAX schließt so hoch wie noch nie zuvor

Nachrichtenarchiv - 04.11.2021 20:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Frankfurt am Main: Der Deutsche Aktienindex ist am Abend mit 16.029 Punkten so hoch wie nie zuvor aus dem Handel gegangen. Auch an den meisten anderen Handelsplätzen wie London, Paris, Hongkong und Shanghai ging es aufwärts. Beobachter führen das auf die jüngste Ankündigung der US-Notenbank zurück. Die FED hatte gestern mitgeteilt, die konjunkturstützenden Wertpapierkäufe zurückzufahren. Das Tempo werde aber der wirtschaftlichen Entwicklung angepasst. Die Leitzinsen sollen erst dann angehoben werden, wenn es am US-Arbeitsmarkt wieder eine maximale Beschäftigung gebe, so die FED. Auch die Europäische Zentralbank will vorerst bei ihrer Politik des billigen Geldes bleiben.

Quelle: Bayern 3 Nachrichten, 04.11.2021 20:00 Uhr