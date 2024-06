Das Wetter: Wechselnd bewölkt bei 12 bis 19 Grad

Das Wetter in Bayern: Wechselnd bewölkt mit freundlichen Abschnitten, im nördlichen Franken länger sonnig. Höchstwerte 12 bis 19 Grad. In der Nacht teils klar, teils bewölkt, örtlich kann es regnen. Tiefstwerte zwischen 11 und 4 Grad. In den kommenden Tagen mehr Sonne als Wolken, dazu vereinzelte Schauer. Temperaturen bis 23 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.06.2024 15:00 Uhr