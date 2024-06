Das Wetter: Wechselnd bewölkt bei 12 bis 19 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag wechselnd bewölkt mit nur kurzen freundlichen Abschnitten. Nur in Unterfranken zeigt sich die Sonne öfter. Maximal 12 bis 19 Grad. In der Nacht teils klar, teils bewölkt. Im Süden kann es regnen. Tiefstwerte um 8 Grad. In den kommenden Tagen teils sonnig, teils bewölkt und nur vereinzelt Schauer. Maximal 16 bis 23 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.06.2024 12:00 Uhr